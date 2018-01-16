Мугуруса и Радваньска вышли во второй круг Australian Open

Третья ракетка мира испанка Габринье Мугуруса в матче первого круга Australian Open обыграла француженку Джессику Понше. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 26 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3. Во втором круге Мугуруса встертится с представительницей Тайваня Си Сувэй.

Также во второй круг вышли полячка Агнешка Радванска, американка Лорен Дэвис, румынка Ана Богдан, Юлия Путинцева из Казахстана и австралийка Эшли Барти.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мугуруса (Испания, 3) - Понше (Франция, WC) - 6:4, 6:3,

Дэвис (США) - Чепелова (Словакия) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:1,

Радванска А. (Польша, 26) - Плишкова Кр. (Чехия) - 2:6, 6:3, 6:2,

Богдан А. (Румыния) - Младенович (Франция, 11) - 6:3, 6:2,

Путинцева (Казахстан) - Уотсон (Великобритания) - 7:5, 7:6 (8:6),

Барти (Австралия, 18) - Соболенко (Белоруссия) - 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.