Медведев пробился в третий круг Australian Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда он обыграл американца Райана Харрисона - 6:3, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Следующим соперником Медведева будет бельгиец Давид Гоффен.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 15) - Райан Харрисон (США) - 6:3, 6:3, 6:3
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