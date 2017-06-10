Мать Остапенко: "Лена впервые заговорила о победе на Roland Garros в 10 лет"

Елена Яковлева, мать победительницы Roland Garros Елены Остапенко, отмтеила, что дочь в детстве занималась не только теннисом, а и танцами, плаванием, футболом. По ее словам, у спортсменки был избыток энергии.

- Она была такой же энергичной, когда была маленькой, - приводит Reuters слова Яковлевой. - С ней было очень сложно. Она занималась танцами, плаванием, теннисом, играла в футбол, и всё это - из-за избытка энергии. Она была на экскурсии с отцом на Roland Garros, ей было тогда 10 лет. И она сказала: может быть, однажды я стану здесь чемпионкой.

Напомним, Остапенко в субботу обыграла третью ракетку турнира румынку Симону Халеп – 4:6, 6:4, 6:3. Для латвийки, которой 8 июня исполнилось 20 лет, эта победа стала первой в одиночном разряде не только на турнирах Большого шлема, но и на турнирах WTA.