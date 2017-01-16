Маррэй вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с Рублевым

Британский теннисист Энди Маррэй в матче первого круга турнира "Большого шлема" одержал победу над представителем Украины Ильей Марченко - 7:5, 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 50 минут. В следующей стадии первый "сеяный" турнира встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маррэй Э. (Великобритания, 1) - Марченко (Украина) - 7:5, 7:6 (7:5), 6:2