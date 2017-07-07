Маррэй победил Фоньини в третьем круге Уимблдона

Британец Энди Маррэй в третьем круге Уимблдона победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал первая ракетка поборется с французом Бенуа Пэром.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маррэй Э. (Великобритания, 1) – Фоньини (Италия, 28) – 6:2, 4:6, 6:1, 7:5

Андерсон Кев. (ЮАР) – Бемельманс (Бельгия, Q) – 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:3)