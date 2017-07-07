Маррэй победил Фоньини в третьем круге Уимблдона

Британец Энди Маррэй в третьем круге Уимблдона победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал первая ракетка поборется с французом Бенуа Пэром.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Маррэй Э. (Великобритания, 1) – Фоньини (Италия, 28) – 6:2, 4:6, 6:1, 7:5
Андерсон Кев. (ЮАР) – Бемельманс (Бельгия, Q) – 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:3)
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Режим Бога в последнем сете был бесподобен.)) с 5-ти сетболов ушёл.)) Браво, Энди!))
23:08