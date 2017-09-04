Мария Шарапова: "Я могу быть довольна этой неделей"

Россиянка Мария Шарапова после поражения от Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6) в четвертом круге US Open отметила, что получила необходимую игровую практику. По ее словам, она благодарна организаторам турнира за предоставленную возможность.

– Что я могу извлечь для будущих турниров? Очень много всего. Было много положительных моментов, - цитирует Шарапову официальный сайт турнира. - Я провела четыре матча, играла перед полными трибунами. Было достаточно просто того, что я получила соревновательную практику. Мне этого не хватало. Это невозможно воссоздать, особенно уровень турнира "Большого шлема". Вечер первого матча был особенным, я никогда его не забуду. Я очень благодарна за предоставленную возможность.

Как я уже говорила, до турнира я не так много играла, имела недостаточно практики. Конечно, обидно заканчивать турнир поражением, но я могу быть довольна этой неделей.