Мария Шарапова ответила на слова журналиста о мельдонии: "Есть еще вопросы?"

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от австралийки Эшли Барти (6:4, 1:6, 4:6) в четвертом круге Australian Open не стала отвечать на вопрос журналиста о том, стало ли ей сложнее играть после запрета мельдония. Напомним, россиянка отбыла дисквалификацию за применение мельдония, который был внесен в список запрещенных веществ.

– Вы законно принимали мельдоний в течение десяти лет, чтобы справиться со своими проблемами со здоровьем. Теперь, когда он запрещен, вы больше не можете его принимать. Вам стало сложнее справляться с нагрузками во время двухнедельного турнира "Большого шлема"?

– Есть еще вопросы? – ответила Шарапова, слова которой приводит официальный сайт турнира.