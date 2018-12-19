Мария Шарапова: "Не знала о существовании нервов, когда выиграла свой первый Уимблдон"

Российская теннисистка Мария Шарапова не знает, могла бы сейчас повторить свой успех 2004 года, когда выиграла Уимблдон. Она сделала это впервые в 17 лет.

– Сложно сказать, – цитирует Tennis World Шарапову. – Когда я играла в финале, не знала, что попаду туда. Я вышла в финал и даже не подозревала о существовании нервов. Я просто играла так, словно это очередной матч. Если оглянуться назад, это великое достижение.

Там я просто шла от игры к игре, не задумываясь о том, что говорят люди, как все складывается. Я просто выигрывала матчи и побеждала лучших игроков без нервов. После победы на турнире была ошеломлена, конечно. Но поняла, что победа не означает, что ты внезапно станешь великим, не значит, что теперь ты будешь выигрывать каждый матч. Мне потребовалось время, чтобы это понять. Я просто думала, что в моей игре есть уже все, я продолжу побеждать. Но это не так. Когда ты выходишь на корт, у каждого есть шанс. Между победой и поражением в теннисе тонкая грань.