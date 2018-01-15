Макарова не смогла выйти во второй круг Australian Open-2018

Россиянка Екатерина Макарова потерпела поражение в первом круге Australian Open-2018. Сегодня она в трех сетах уступила румынке Ирине-Камелии Бегу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бегу (Румыния) - МАКАРОВА (Россия, 31) - 3:6, 6:4, 8:6

Гергес (Германия, 12) - Кенин (США) - 6:4, 6:4

Корне (Франция) - Ван Синьюй (Китай, WC) - 6:4, 6:2

Чжан Шуай (Китай) - Стивенс (США, 13) - 2:6, 7:6 (7:2), 6:2

Рыбарикова (Словакия, 19) - Таунсенд (США) - 6:0, 7:5

Мартич (Хорватия) - Ван Уйтванк (Бельгия) - 7:6 (7:5), 6:3

Дуань Инин (Китай) - Дуке-Мариньо (Колумбия) - 6:0, 6:1

Бартель (Германия) - Никулеску (Румыния) - 6:4, 7:5

Остапенко (Латвия, 7) - Скьявоне (Италия) - 6:1, 6:4

Флипкенс (Бельгия) - Риске (США) - 2:6, 7:6 (8:6), 6:3

Канепи (Эстония) - Цибулкова (Словакия, 24) - 6:2, 6:2