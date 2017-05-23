Квитова может выступить на Уимблдоне. ТЕННИС - "Большой шлем". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:56 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Квитова может выступить на Уимблдоне

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Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова планирует выступить на травяном турнире "Большого шлема" спустя семь месяцев после нападения. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил ее в левую руку, после чего она перенесла операцию. В начале мая Квитова приступила к тренировкам.

– Она готовится к Уимблдону, – цитирует Reuters менеджера по рекламе спортсменки. – Она также примет решение о выступлении на Roland Garros в последнюю минуту.

Roland Garros стартует 22 мая, Уимблдон - 3 июля.

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