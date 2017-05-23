Квитова может выступить на Уимблдоне

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова планирует выступить на травяном турнире "Большого шлема" спустя семь месяцев после нападения. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил ее в левую руку, после чего она перенесла операцию. В начале мая Квитова приступила к тренировкам.

– Она готовится к Уимблдону, – цитирует Reuters менеджера по рекламе спортсменки. – Она также примет решение о выступлении на Roland Garros в последнюю минуту.

Roland Garros стартует 22 мая, Уимблдон - 3 июля.