Константин Кравчук: "Знал, что, если меня не вынесут вперед ногами, шансы будут"

Российский теннисист Константин Кравчук после победы над Федерико Дельбонисом (6:3, 6:4, 7:6) на турнире "Большого шлема" заявил, что воспользовался своими шансами, несмотря на то, что соперник лучше играет на грунте, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Для 31-летнего россиянина эта победа стала первой в карьере в основной сетке турнира.

– Хорошо, что выиграл в трех сетах. Потому что сегодня жарко и победить в трех партиях, да еще и выстояв на тай-брейке, это идеальное завершение. Тем более против Дельбониса, который очень хорош на грунте, – сказал россиянин.

– Вы, в свою очередь, сыграли только второй матч на этом покрытии.

– Да, до этого провел только один турнир. Да не особо я люблю этот грунт. Но здесь мне нравится играть. Корты хорошие, а сейчас в жару еще и мяч отлично летит. Мне все нравится. Как может не нравится турнир "Большого шлема"?

– Сами от матча с Дельбонисом чего ожидали? Он все-таки лучше вас на грунте играет.

– Я знал, что он почти и не играл на грунте в этом году, поскольку получил травму в Марракеше. Но раз вышел, значит, был готов, и ничего его не беспокоило. Конечно, грунт его любимое покрытие, он титулы на земле выигрывал. Но я настраивался играть в свой теннис. Знал, что, если меня не вынесут вперед ногами, будут шансы. Так и получилось. Я своими возможностями воспользовался. И, что важно, ни разу за три сета не отдал свою подачу.

– А следующий соперник...

– Марин Чилич. Игрок уровня десятки. Но, опять же, буду стараться играть в свое удовольствие.