Касаткина и Заневска снялись с парного турнира Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина и Марина Заневска, представляющая Бельгию, снялись с парного разряда Australian Open. Вместо них против австралиек Элисон Бай и Зои Хивз сыграют россиянка Евгения Родина и Лаксика Кхумкхум из Таиланда, сообщает официальный сайт турнира.

Во вторник Касаткина потерпела поражение в первом круге одиночного разряда от Тимеа Бачински, проиграв 12 геймов подряд (3:6, 0:6). Заневска не прошла квалификацию, уступив в первом круге.

Следующим турниром Касаткиной, которая потеряет место в топ-10 мирового рейтинга, должен стать St. Petersburg Ladies Trophy.