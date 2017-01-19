11:33 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Истомин извинился перед Джоковичем после победы

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Узбекистанец Денис Истомин принес извинения Новаку Джоковичу после победы во втором круге Australian Open. 117-й номер рейтинга ATP одолел вторую ракетку мира и прошлогоднего победителя турнира в пяти сетах.

- Во-первых, прошу прощения у Новака, - сказал Истомин в послематчевом интервью. - Я сегодня играл очень хорошо. Я удивил самого себя. Хочу поблагодарить команду - они проделали отличную работу. Спасибо, ребята! Так много эмоций, я не могу их выразить. Спасибо всем, кто пришли и поддержали меня.

Игра была тяжелой. С третьего сета у меня болела нога. Не знаю, как я справился.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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whistler2012

Хорошо, что победил, но зачем извиняться за победу? У Истомина все в порядке с психикой?

12:08

детлеф

извинился за то что играл хорошо............. ну и ........зазвездился парень.

11:49

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