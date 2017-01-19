Истомин извинился перед Джоковичем после победы

Узбекистанец Денис Истомин принес извинения Новаку Джоковичу после победы во втором круге Australian Open. 117-й номер рейтинга ATP одолел вторую ракетку мира и прошлогоднего победителя турнира в пяти сетах.

- Во-первых, прошу прощения у Новака, - сказал Истомин в послематчевом интервью. - Я сегодня играл очень хорошо. Я удивил самого себя. Хочу поблагодарить команду - они проделали отличную работу. Спасибо, ребята! Так много эмоций, я не могу их выразить. Спасибо всем, кто пришли и поддержали меня.

Игра была тяжелой. С третьего сета у меня болела нога. Не знаю, как я справился.