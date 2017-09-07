Хуан Мартин Дель Потро: "Не могу поверить, что я вернулся после всех болезней и операций"

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, обыгравший швейцарца Роджера Федерера в 1/4 финала US Open, отметил, что провел свой лучший матч на турнире. Он также выразил надежду, что болельщики будут поддерживать его в матче полуфинала, где он встретится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

– Думаю, я провел свой лучший матч на турнире. У меня все получалось. У меня шла подача, с форхенда я бил как можно сильнее, – цитирует BBC Дель Потро. – Стадион на US Open для меня как домашний. Болельщики меня поддерживают каждый раз, когда я играю здесь. Надеюсь, что в матче против Надаля они тоже будут болеть за меня.

Не могу поверить, что я вернулся после всех болезней и операций.