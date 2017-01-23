Григор Димитров: "В принципе, знаю, что ожидать от Гоффена"

Григор Димитров, победивший в матче четвертого круга Australian Open Дениса Истомина, подчеркнул, что следующий поединок будет тяжелым. За выход в полуфинал Димитров сразится с Давидом Гоффеном.

– Будет тяжелый матч, это точно, – приводит официальный сайт турнира. – Давид – отличный игрок. В принципе, я знаю, что ожидать от него. Мы тренировались, играя друг против друга несколько раз во время предсезонной подготовки. И это очень опасный соперник.

Я просто должен быть готов ментально и физически. Честно говоря, больше особо нечего сказать по поводу этого матча.