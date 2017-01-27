Федерер сыграет с Надалем в финале Australian Open

Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open. Испанский теннисист в полуфинальном матче турнира в пяти сетах обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4). Матч продлился 4 часа 56 минут. Для Димитрова это поражение стало первым в 2017 году. После серии побед болгарский теннисист выиграл турнир в Брисбене.

В финальном матче Australian Open Надаль сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Последний раз в финале турнира серии "Большого шлема" соперники встречались в 2011 году, во Франции, встреча завершилась в пользу испанца. Последний решающий матч на Australian Open соперники провели 1 февраля 2009 года, - тогда также победу праздновал Надаль. История личных встреч между соперниками говорит в пользу испанца - 23 победы против 11 у Федерера.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Надаль (Испания, 9) - Димитров (Болгария, 15) - 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4