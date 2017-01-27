Федерер сыграет с Надалем в финале Australian Open

Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open. Испанский теннисист в полуфинальном матче турнира в пяти сетах обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4). Матч продлился 4 часа 56 минут. Для Димитрова это поражение стало первым в 2017 году. После серии побед болгарский теннисист выиграл турнир в Брисбене.
В финальном матче Australian Open Надаль сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Последний раз в финале турнира серии "Большого шлема" соперники встречались в 2011 году, во Франции, встреча завершилась в пользу испанца. Последний решающий матч на Australian Open соперники провели 1 февраля 2009 года, - тогда также победу праздновал Надаль. История личных встреч между соперниками говорит в пользу испанца - 23 победы против 11 у Федерера.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Надаль (Испания, 9) - Димитров (Болгария, 15) - 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4
Bache Gabrielsen
М-да...
17:29
alexzander
Thomas_Boy Ну надо же Серене дополнительные очки в споре приписывать, тут что угодно скажешь........Пусть треплется
17:24
Thomas_Boy
alexzander ___________ Ну это да.) Это немного радует. Хотя я уж не так теперь обращаю не него внимание. Если уж только совсем невероятный бред пишет. Типа Графф выигрывала ТБШ на безрыбье - вот это сильно, это смешно. Это все равно как черное белым называть. А в остальном... Да пускай. Все же понимают, что главное для него - привлекать внимание.
17:23
streletc1783
Дежа-вю.Это стоит посмотреть!Что позор-тв показывает?Удачи обоим.
17:19
alexzander
Thomas_Boy Привет! Сейчас не так интересно, он рад злорадствовать, а сегодня никак...............)))УРА!!!!
17:14
Tuxon
так-то old school =)
17:14
Thomas_Boy
alexzander __________ День добрый! Да он все равно прибежит.) Смока есть неизбежное зло.))
17:12
alexzander
Thomas_Boy _________" P.S: "эпоха Маррэя", да." Не вызывай из небытия Надю Айртон, прибежит сейчас, подкосила ее победы Рафы, давно бы уж злорадствовала
17:10
Thomas_Boy
Даааа!!! Это будет интересно! Всегда симпатизировал Федереру, но хочется, чтобы Надаль под занавес карьеры одержал-таки победу. Обоим удачи и пусть покажут красивый теннис. P.S: "эпоха Маррэя", да.
17:08
King's Bounty 999
олдс кул !
17:04
Voland666
Ощущение что попал лет на 5 назад в прошлое: в женском финале сестры Уильямс, в мужском Надаль с Федерером!
16:56
Big Brother is Coming
Федерер должен брать 18 титул. Попачес не тот уже.
16:55
alexzander
Думаю, могу конечно и ошибаться,но с Роджером будет легче,дело не тоько в возрасте, а в ментальности, Григор по большому счету прыгнул выше головы и Рафа очень много сегодня делал подарков, упустить второй сет это нужно было постараться, против Рождера не будет таких оплошностей
16:52
oleg.bob
Это полный финиш! Надаль- Федерер, Серена- Винус !!! Не в нулевые годы ли мы попали! Ретро, да и только!
16:51
sergey.v1968
Классика. Возвращение к старым добрым временам (устойчивое выражение, ничего против сегодняшнего дня не имею), когда Федерер и Надаль разыгрывали большинство турниров БШ. Очень надеюсь на поправление Федерером своей статистики поединков против Надаля, тем более что больше суток на отдых было.
16:49
alexzander
Рафа,ну заставил понервничать!!!Какой матч,слов нет. Гладиаторский поединок, молодец!!! ПОБЕДЫ В ФИНАЛЕ!!!
16:49
shpasic
финал Надаля против Федерера - очередное подтверждение того, что эра Маррея в самом разгаре.
16:48