16:38 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Федерер сыграет с Надалем в финале Australian Open

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Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open. Испанский теннисист в полуфинальном матче турнира в пяти сетах обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4). Матч продлился 4 часа 56 минут. Для Димитрова это поражение стало первым в 2017 году. После серии побед болгарский теннисист выиграл турнир в Брисбене.

В финальном матче Australian Open Надаль сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Последний раз в финале турнира серии "Большого шлема" соперники встречались в 2011 году, во Франции, встреча завершилась в пользу испанца. Последний решающий матч на Australian Open соперники провели 1 февраля 2009 года, - тогда также победу праздновал Надаль. История личных встреч между соперниками говорит в пользу испанца - 23 победы против 11 у Федерера. 

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Надаль (Испания, 9) - Димитров (Болгария, 15) - 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Bache Gabrielsen

М-да...

17:29

alexzander

Thomas_Boy Ну надо же Серене дополнительные очки в споре приписывать, тут что угодно скажешь........Пусть треплется

17:24

Thomas_Boy

alexzander ___________ Ну это да.) Это немного радует. Хотя я уж не так теперь обращаю не него внимание. Если уж только совсем невероятный бред пишет. Типа Графф выигрывала ТБШ на безрыбье - вот это сильно, это смешно. Это все равно как черное белым называть. А в остальном... Да пускай. Все же понимают, что главное для него - привлекать внимание.

17:23

streletc1783

Дежа-вю.Это стоит посмотреть!Что позор-тв показывает?Удачи обоим.

17:19

alexzander

Thomas_Boy Привет! Сейчас не так интересно, он рад злорадствовать, а сегодня никак...............)))УРА!!!!

17:14

Tuxon

так-то old school =)

17:14

Thomas_Boy

alexzander __________ День добрый! Да он все равно прибежит.) Смока есть неизбежное зло.))

17:12

alexzander

Thomas_Boy _________" P.S: "эпоха Маррэя", да." Не вызывай из небытия Надю Айртон, прибежит сейчас, подкосила ее победы Рафы, давно бы уж злорадствовала

17:10

Thomas_Boy

Даааа!!! Это будет интересно! Всегда симпатизировал Федереру, но хочется, чтобы Надаль под занавес карьеры одержал-таки победу. Обоим удачи и пусть покажут красивый теннис. P.S: "эпоха Маррэя", да.

17:08

King's Bounty 999

олдс кул !

17:04

Voland666

Ощущение что попал лет на 5 назад в прошлое: в женском финале сестры Уильямс, в мужском Надаль с Федерером!

16:56

Big Brother is Coming

Федерер должен брать 18 титул. Попачес не тот уже.

16:55

alexzander

Думаю, могу конечно и ошибаться,но с Роджером будет легче,дело не тоько в возрасте, а в ментальности, Григор по большому счету прыгнул выше головы и Рафа очень много сегодня делал подарков, упустить второй сет это нужно было постараться, против Рождера не будет таких оплошностей

16:52

oleg.bob

Это полный финиш! Надаль- Федерер, Серена- Винус !!! Не в нулевые годы ли мы попали! Ретро, да и только!

16:51

sergey.v1968

Классика. Возвращение к старым добрым временам (устойчивое выражение, ничего против сегодняшнего дня не имею), когда Федерер и Надаль разыгрывали большинство турниров БШ. Очень надеюсь на поправление Федерером своей статистики поединков против Надаля, тем более что больше суток на отдых было.

16:49

alexzander

Рафа,ну заставил понервничать!!!Какой матч,слов нет. Гладиаторский поединок, молодец!!! ПОБЕДЫ В ФИНАЛЕ!!!

16:49

shpasic

финал Надаля против Федерера - очередное подтверждение того, что эра Маррея в самом разгаре.

16:48

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ