Федерер пока не решил, сыграет ли на Roland Garros

18-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер пока не принял решения по поводу того, играть ли на Roland Garros. Швейцарец не планирует выступать ни на одном грунтовом турнире, а по поводу второго мэйджора сезона он определится 10 мая. В данный момент 36-летний теннисист занимается физической подготовкой в Дубае.

"Мы сядем и обсудим, будем ли пропускать грунтовый сезон? Или лучше этого не делать? Пока я буду тренироваться на харде. А на грунте сыграю, только если буду готов и достаточно мотивирован, – сказал Федерер в интервью Tages Anzeiger. - Может быть, я и на Открытом чемпионате Франции сыграю в агрессивный теннис, ведь когда погода хорошая, корты становятся быстрее. Может быть, даже быстрее, чем на Уимблдоне. Так что это будет хорошая подготовка к травяному сезону".