Елена Веснина: "У нас с Макаровой не разрыв, надеюсь вновь сыграть вместе"

Российская теннисистка Елена Веснина выразила надежду, что в будущем снова сыграет в паре с многолетней партнершей Екатериной Макаровой​. Дуэт вместе выигрывал Олимпиаду-2016, а также все турниры "Большого шлема", кроме Australian Open. На Roland Garros они сыграют в парном разряде с другими партнершами.

– Точно не разрыв, просто так сложились обстоятельства, – цитирует matchtv.ru Веснину. – Мы по-прежнему с Катей общаемся, но бывает, что судьба распоряжается таким образом, что надо принимать подобное очень сложное решение. Однако это жизнь, это спорт. Надеюсь, после "Ролан Гарроса" вновь сыграем вместе.