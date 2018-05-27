Елена Веснина: "У нас с Макаровой не разрыв, надеюсь вновь сыграть вместе"

Российская теннисистка Елена Веснина выразила надежду, что в будущем снова сыграет в паре с многолетней партнершей Екатериной Макаровой. Дуэт вместе выигрывал Олимпиаду-2016, а также все турниры "Большого шлема", кроме Australian Open. На Roland Garros они сыграют в парном разряде с другими партнершами.
– Точно не разрыв, просто так сложились обстоятельства, – цитирует matchtv.ru Веснину. – Мы по-прежнему с Катей общаемся, но бывает, что судьба распоряжается таким образом, что надо принимать подобное очень сложное решение. Однако это жизнь, это спорт. Надеюсь, после "Ролан Гарроса" вновь сыграем вместе.
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https://matchtv.ru/tennis/matchtvnews_NI856447_Roditeli_poobeshhali_za_pobedu_koshku_eto_byl_takoj_stimul_chto_vyigrala_turnir_Intervju_Alekseja_Jagudina_s_Jelenoj_Vesninoj