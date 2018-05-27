16:57 | Теннис — "Большой шлем"

Елена Веснина: "У нас с Макаровой не разрыв, надеюсь вновь сыграть вместе"


Российская теннисистка Елена Веснина выразила надежду, что в будущем снова сыграет в паре с многолетней партнершей Екатериной Макаровой​. Дуэт вместе выигрывал Олимпиаду-2016, а также все турниры "Большого шлема", кроме Australian Open. На Roland Garros они сыграют в парном разряде с другими партнершами.

– Точно не разрыв, просто так сложились обстоятельства, – цитирует matchtv.ru Веснину. – Мы по-прежнему с Катей общаемся, но бывает, что судьба распоряжается таким образом, что надо принимать подобное очень сложное решение. Однако это жизнь, это спорт. Надеюсь, после "Ролан Гарроса" вновь сыграем вместе.

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/tennis/matchtvnews_NI856447_Roditeli_poobeshhali_za_pobedu_koshku_eto_byl_takoj_stimul_chto_vyigrala_turnir_Intervju_Alekseja_Jagudina_s_Jelenoj_Vesninoj

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!