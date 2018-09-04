Джон Миллмэн: "Чувствую себя немного виноватым перед Федерером"

Австралиец Джон Миллмэн выразил радость по поводу победы над швейцарцем Роджером Федерером. Миллмэн одолел Федерера в четырех сетах в четвертом круге US Open.

– Я начал обретать уверенность во втором сете, когда вернулась хорошая подача, – цитирует AFP Миллмэн. – А поначалу было не очень комфортно. С ходом игры чувствовал себя все лучше и лучше. Очень рад. Роджер для меня образец. С ним я всегда мог поговорить, обсудить что-то. После победы я даже почувствовал себя немного виноватым, потому что у Федерера сложился не лучший день. Я хорошо понимаю, как это бывает.

Федерер говорил, что было слишком жарко и влажно? Да. Очень тяжело. Обычно я не сильно потею, но тут с меня все текло. Условия жесткие с самого начала турнира. У меня даже была проблема с ракеткой – она выскальзывала. Но проблем с нехваткой воздуха не было, просто очень потел.