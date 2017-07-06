Джокович и Димитров вышли в третий круг Уимблдона

Серб Новак Джокович в трех сетах обыграл чеха Адама Павлашека во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2, 6:1. В следующей стадии турнира Джокович сыграет с победителем матча Хуан Мартин Дель Потро – Эрнест Гулбис.

В другом поединке болгарин Григор Димитров оказался сильнее киприота Маркоса Багдатиса – 6:3, 6:2, 6:1. В третьем круге он сыграет либо с Дуди Селой, либо с Джоном Изнером.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Джокович (Сербия, 2) - Павлашек (Чехия) - 6:2, 6:2, 6:1

Димитров (Болгария, 13) - Багдатис (Кипр) - 6:3, 6:2, 6:1

Зверев М. (Германия, 27) - Кукушкин (Казахстан) - 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4