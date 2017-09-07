Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро в четвертьфинале US Open обыграл швейцарца Роджера Федерера. Матч продлился почти 3 часа и завершился в четырех сетах - 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

В полуфинале аргентинец сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Вторую путевку в финал разыграют еще один испанец Пабло Карреньо Буста и Кевин Андерсон из ЮАР.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дель Потро (Аргентина, 24) - Федерер (Швейцария, 3) - 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4