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06:53 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open


Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро в четвертьфинале US Open обыграл швейцарца Роджера Федерера. Матч продлился почти 3 часа и завершился в четырех сетах - 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

В полуфинале аргентинец сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Вторую путевку в финал разыграют еще один испанец Пабло Карреньо Буста и Кевин Андерсон из ЮАР.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Дель Потро (Аргентина, 24) - Федерер (Швейцария, 3) - 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/

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