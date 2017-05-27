Ангелик Кербер: "Макарова? А кто на Roland Garros легкий соперник?"

Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер в преддверии матча с россиянкой Екатериной Макаровой в первом круге Открытого чемпионата Франции отметила, что готова к поединку. По ее словам, соперник сложный, но на Roland Garros по-другому быть не может.

– Конечно, жребий не самый лучший. У меня будет очень сложная соперница в первом круге, – цитирует Кербер официальный сайт турнира. – Но если посмотреть с другой стороны, кто здесь легкая соперница? Здесь надо быть готовой с первого матча, с первого розыгрыша мяча. Буду двигаться от матча к матчу. Такая у меня цель. Я готова и хочу показать лучший теннис уже в игре с Макаровой.

Все знают, что я не очень люблю грунт, но придется играть. Собираюсь отдать все силы. Прошлый год стал лучшим в карьере для меня, однако на грунте я выступала не так хорошо. Знаю, что могу играть лучше.