Андрей Чесноков: "Квитова тоже проиграла в первом круге, поражение Шараповой ничего не значит"

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Марии Шараповой от Виталии Дьяченко (7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6) в первом круге Уимблдона.

- Если вы видели Дьяченко, то знаете, что она может обыграть кого угодно. Она может с любой позиции стрелять, как из пушки. Это игрок, который не дает вообще ритма сопернику. С такими играть невероятно сложно: плоские удары, которые летят параллельно корту со страшной силой. По карьере Марии я бы не стал делать выводов. Она вышла в четвертьфинал Roland Garros, пройди она на Уимблдоне первый круг, могла бы далеко зайти. Петра Квитова вчера проиграла Саснович, для меня это гораздо большая сенсация. Такое случается с фаворитами иногда. Конечно, уровень Шараповой не сравнить с Дьяченко, но Шарапова уже проигрывала рано на Уимблдоне, были дурацкие поражения. Ничего страшного в этом нет", - сказал Чесноков. (Михаил ПОТАПОВ)