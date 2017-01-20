Анастасия Павлюченкова: "Знала, что Свитолина будет бороться до конца"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова признала, что в конце матча третьего круга Australian Open с Элиной Свитолиной (7:5, 4:6, 6:3) немного зажалась. 25-летняя спортсменка рада, что ей удалось справиться с волнением и выйти в следующую стадию турнира "Большого шлема".

В четвертом круге Павлюченкова встретится с соотечественницей Светланой Кузнецовой. Отметим, что она впервые в карьере добралась до данной стадии Australian Open.

- Не стану скрывать, в концовке я немного зажалась, - приводит пресс-служба WTA слова Павлюченковой. - Рада, что мне удалось справиться с этим. Свитолина - крепкий орешек. Я знала, что она будет бороться до конца, каким бы ни был счет.