17:43 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Александрова одержала первую победу Roland Garros

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Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:4, 2:6, 6:2. За выход в третий круг Александрова поборется с победительницкей матча Чжэн Сайсай (Китай) - Каролина Плишкова (Чехия).

Отметим, что для россиянки  прошедшая в стреча стала первой в карьере на Открытом чемпионате Франции.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Синякова (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:2

Мертенс Э. (Бельгия) - Гаврилова (Австралия, 24) - 7:6 (7:4), 1:6, 6:4

Конюх (Хорватия, 29) - Ковинич (Черногория) - 7:5, 7:6 (7:4)

Абанда (Канада, Q) - Андрианжафитримо (Франция, WC) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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30 лет за ЦСКА!

ЧМОКА, на Плишкову пока не передергивай, вдруг проиграет. :-DDD

18:17

shpasic

хотя бы дальше первой ракетки мира прошла, бгг))

18:01

RusSuck

Пойдёт Каро Плишковой на убой.))

17:55

shpasic

на классе))

17:51