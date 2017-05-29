Александрова одержала первую победу Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:4, 2:6, 6:2. За выход в третий круг Александрова поборется с победительницкей матча Чжэн Сайсай (Китай) - Каролина Плишкова (Чехия).

Отметим, что для россиянки прошедшая в стреча стала первой в карьере на Открытом чемпионате Франции.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Синякова (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:2

Мертенс Э. (Бельгия) - Гаврилова (Австралия, 24) - 7:6 (7:4), 1:6, 6:4

Конюх (Хорватия, 29) - Ковинич (Черногория) - 7:5, 7:6 (7:4)

Абанда (Канада, Q) - Андрианжафитримо (Франция, WC) - 6:3, 6:4