Александрова одержала первую победу Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:4, 2:6, 6:2. За выход в третий круг Александрова поборется с победительницкей матча Чжэн Сайсай (Китай) - Каролина Плишкова (Чехия).
Отметим, что для россиянки прошедшая в стреча стала первой в карьере на Открытом чемпионате Франции.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Синякова (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:2
Мертенс Э. (Бельгия) - Гаврилова (Австралия, 24) - 7:6 (7:4), 1:6, 6:4
Конюх (Хорватия, 29) - Ковинич (Черногория) - 7:5, 7:6 (7:4)
Абанда (Канада, Q) - Андрианжафитримо (Франция, WC) - 6:3, 6:4
30 лет за ЦСКА!
ЧМОКА, на Плишкову пока не передергивай, вдруг проиграет. :-DDD
18:17
shpasic
хотя бы дальше первой ракетки мира прошла, бгг))
18:01
RusSuck
Пойдёт Каро Плишковой на убой.))
17:55
shpasic
на классе))
17:51