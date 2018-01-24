Серена Уильямс в феврале сыграет за сборную США в матче против Голландии

Американка Серена Уильямс в феврале примет участие в матче первого раунда Мировой группы Кубка федерации между сборными США и Голландии, сообщает пресс-служба Ассоциации тенниса США. Вместе с ней также сыграет ее сестра Винус и Коко Вандевеге. Четвертая участница команды США определится на следующей неделе.

Напомним, ранее Серена Уильямс отказалась от участия в Australian Open, отметив, что еще не набрала форму после рождения ребенка. В декабре она приняла участие в выставочном турнире в Абу-Даби.

Матч сборных США и Голландии пройдет с 10 по 11 февраля в американском Эшвилле.