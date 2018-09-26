Владимир Камельзон: "Швейцарии не повезло попасть на Россию на Кубке Дэвиса"

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что сборной Швейцарии не повезло с жеребьевкой Кубка Дэвиса-2019. В борьбе за попадание в финальную группу швейцарцам предстоит встретиться со сборной России. Матчи пройдут 1-2 февраля. Со следующего года формат турнира изменится, Кубок Дэвиса будет проходить с участием 18 команд в течение одной недели.

- Это будет крутая престижная игра! Швейцарцам не повезло, придется бороться со сборной России, - цитирует "РИА Новости" Камельзона. - Конечно, у нас сегодня есть достойные ребята в сборной, они на подъеме. Хотя лучше было бы с другим соперником сыграть, но такова наша судьба, мы сегодня, видимо, аутсайдеры. Бороться будем в любом случае – у нас есть Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев. Они точно не будут сдаваться в матче со швейцарцами. Сложность еще заключается в том, что играем в гостях. Мало того, что команда супер, так у них еще зритель свой будет.