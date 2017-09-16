Россия сравняла счет в матче с Венгрией

Сборная России сравняла счет в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Венгрии. Во втором поединке Карен Хачанов выиграл у Атилы Балажа. Победитель серии получит право играть в Мировой группе в следующем году.

Напомним, ранее в первом матче Мартон Фучович в пяти сетах обыграл Андрея Рублева.

Кубок Дэвиса

Плей-офф

Венгрия - РОССИЯ - 1:1

Балаж - ХАЧАНОВ - 6:3, 2:6, 6:7 (12:14), 1:6

Колумбия - Хорватия - 1:1

Хиральдо - Скугор - 6:4, 4:6, 5:7, 6:4, 6:2