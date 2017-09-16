Россия сравняла счет в матче с Венгрией

Сборная России сравняла счет в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Венгрии. Во втором поединке Карен Хачанов выиграл у Атилы Балажа. Победитель серии получит право играть в Мировой группе в следующем году.
Напомним, ранее в первом матче Мартон Фучович в пяти сетах обыграл Андрея Рублева.
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Венгрия - РОССИЯ - 1:1
Балаж - ХАЧАНОВ - 6:3, 2:6, 6:7 (12:14), 1:6
Колумбия - Хорватия - 1:1
Хиральдо - Скугор - 6:4, 4:6, 5:7, 6:4, 6:2
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shpasic
Карен на классе.)) Даже один сет Аттилке подарил.))
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