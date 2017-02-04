Россия проиграла Сербии в Кубке Дэвиса

Россияне Андрей Кузнецов и Константин Кравчук в четырех сетах уступили Виктору Троицки и Ненаду Зимоничу в матче Мировой группы Кубка Дэвиса. Для российской команды это поражение стало третьим подряд. Сербы проходят дальше. России в сентябре предстоят стыковые матчи за право остаться в Мировой группе.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

1/8 финала

Парный разряд

Сербия – Россия – 3:0

Суббота

Троицки/Зимонич - КРАВЧУК/КУЗНЕЦОВ - 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4

Пятница

Джокович - МЕДВЕДЕВ - 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Троицки - ХАЧАНОВ - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)