Россия проиграла Сербии в Кубке Дэвиса

Россияне Андрей Кузнецов и Константин Кравчук в четырех сетах уступили Виктору Троицки и Ненаду Зимоничу в матче Мировой группы Кубка Дэвиса. Для российской команды это поражение стало третьим подряд. Сербы проходят дальше. России в сентябре предстоят стыковые матчи за право остаться в Мировой группе.
Кубок Дэвиса
Мировая группа
1/8 финала
Парный разряд
Сербия – Россия – 3:0
Суббота
Троицки/Зимонич - КРАВЧУК/КУЗНЕЦОВ - 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4
Пятница
Джокович - МЕДВЕДЕВ - 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока
Троицки - ХАЧАНОВ - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)
Алый Дракон
Новоуепинни Нашим индивидуальные игровые виды противопоказаны. Они могут брать не качеством, а тока количеством. 22:01... То-то я смотрю и не налюбуюсь на сборную России по футболу - чемпиона Европы и Мира )))
22:03
ozozolio
Играли изходя из возможностей, но штурма высот-думаю-стоит подождать
22:03
Новоуепинни
Нашим индивидуальные игровые виды противопоказаны. Они могут брать не качеством, а тока количеством.
22:01
Алый Дракон
Алекс Н . Как это не печально , но мужской теннис в России умер . 21:49... То же самое говорили и когда Россия вылетела из Мировой группы, и затем каждый год говорили )... А вы все, что хотели - победы над Сербией с Джоковичем на выезде со счетом 5-0, а потом сразу Серебряную Салатницу?))) ...Рукалицо... З. Ы. Парням не отчаиваться! Опыта набрали, теперь главное - остаться в Мировой группе, и потом опять - на штурм высот!
21:57
Алекс Н .
Как это не печально , но мужской теннис в России умер .
21:49
tryam
Кузнецов девочка, весь матч проходил ковыля как кастрированный. нафиг было его ставить
21:30
shpasic
так они и есть дети))
21:29
Айртон
Как детей малых.))
21:27