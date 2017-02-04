21:11 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Россия проиграла Сербии в Кубке Дэвиса

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Россияне Андрей Кузнецов и Константин Кравчук в четырех сетах уступили Виктору Троицки и Ненаду Зимоничу в матче Мировой группы Кубка Дэвиса. Для российской команды это поражение стало третьим подряд. Сербы проходят дальше. России в сентябре предстоят стыковые матчи за право остаться в Мировой группе.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

1/8 финала

Парный разряд

Сербия – Россия – 3:0

Суббота

Троицки/Зимонич - КРАВЧУК/КУЗНЕЦОВ - 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4

Пятница

Джокович - МЕДВЕДЕВ - 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Троицки - ХАЧАНОВ - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Алый Дракон

Новоуепинни Нашим индивидуальные игровые виды противопоказаны. Они могут брать не качеством, а тока количеством. 22:01... То-то я смотрю и не налюбуюсь на сборную России по футболу - чемпиона Европы и Мира )))

22:03

ozozolio

Играли изходя из возможностей, но штурма высот-думаю-стоит подождать

22:03

Новоуепинни

Нашим индивидуальные игровые виды противопоказаны. Они могут брать не качеством, а тока количеством.

22:01

Алый Дракон

Алекс Н . Как это не печально , но мужской теннис в России умер . 21:49... То же самое говорили и когда Россия вылетела из Мировой группы, и затем каждый год говорили )... А вы все, что хотели - победы над Сербией с Джоковичем на выезде со счетом 5-0, а потом сразу Серебряную Салатницу?))) ...Рукалицо... З. Ы. Парням не отчаиваться! Опыта набрали, теперь главное - остаться в Мировой группе, и потом опять - на штурм высот!

21:57

Алекс Н .

Как это не печально , но мужской теннис в России умер .

21:49

tryam

Кузнецов девочка, весь матч проходил ковыля как кастрированный. нафиг было его ставить

21:30

shpasic

так они и есть дети))

21:29

Айртон

Как детей малых.))

21:27

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