Даниил Медведев: "Чувствовал, что позовут в сборную"

Даниил Медведев выразил разочарование в связи с неудачным дебютом в составе сборной России на Кубке Дэвиса. В матче 1/8 финала против Сербии он выиграл первый сет у Новака Джоковича, но затем проиграл два и снялся с матча в четвертом при счете 0:1.

– Во всем нужно искать положительные моменты, - сказал Медведев. - Их, конечно, много. Но в целом я расстроен, что не смог принести очко команде, доиграть поединок до конца и проверить свои силы в борьбе с таким соперником.

– Было приятно получить приглашение в команду?

– Я чувствовал, что, скорее всего, меня позовут. Так получилось, что мы – четверо самых сильных игроков в России на данный момент. Есть, конечно, еще Миша Южный, но он давно не играет за сборную. Я же просто был очень рад приглашению. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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