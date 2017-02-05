Андрей Кузнецов: "Поверьте, я полностью выложился в этом матче"

После поражения от Виктора Троицки и Ненада Зимонича в парной игре в рамках матча первого круга Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии член сборной России Андрей Кузнецов отметил, что ему мешали эмоции. Кузнецов и Кравчук уступили в четырех сетах – 3:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 4:6. Но российский теннисист выразил мнение, что каждый из четырех сетов они могли выиграть, передает из Ниша корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Вообще, конечно, игра была равная. Мы практически все четыре сета могли выиграть, – подчеркнул Кузнецов. – Могу говорить только за себя. В какой-то момент, наверное, я не совладал со своими нервами. Где-то, может быть, не повезло. Так получалось: периодически везло нам, периодически – им. Если честно, я очень сильно расстроен. По ходу всего матча у меня были взлеты и падения и в физическом плане, и в психологическом. Все-таки это Кубок Дэвиса, очень важная игра за ключевое очко. Эмоции захлестывали. Поверьте мне, я полностью выложился в этом матче. Сделал все, что мог.