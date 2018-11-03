Роджер Федерер: "В ключевые моменты я принимал верные решения"

Швейцарец Роджер Федерер остался доволен победой над японцем Кеи Нишикори (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала турнира в Париже. В полуфинале Федерер встретится с сербом Новаком Джоковичем.

– Думаю, что провел уверенный матч, – цитирует AFP Федерера. – Очень доволен своей формой. Соперник был силен, но я справился. В ключевые моменты принимал верные решения. Это понадобится в матче с Джоковичем. Я расслаблен перед встречей с ним. Надеюсь, что сыграю лучше, чем в Цинциннати. Тогда я играл плохо, это был мой худший день. Надеюсь, что игра получится яркой. Я постараюсь как можно меньше ошибаться, потому что подхожу в неплохой форме.