Роджер Федерер : "У меня нет цели обойти Серену Уильямс"

Первая ракетка мира и рекордсмен по количеству побед (20) на турнирах "Большого шлема" Роджер Федерер отметил, что некоторые рекорды в женском теннисе побить невозможно. По словам швейцарца, у него нет цели превзойти достижение американки Сирены Уильямс, выигравшей 23 титула Большого шлема.

– В женском теннисе есть рекорды, которые невозможно побить, – цитирует Федерера sportingnews.com. - Например, рекорд Мартины Навратиловой или Серены Уильямс. Рекорд Штеффи Граф. Некоторые рекорды просто невероятны. Я люблю смотреть женский теннис. Однако никогда не думал о том, чтобы обойти Серену. У меня не было такой цели.

Я просто рад за Винус и Серену, что они продолжают играть. Несколько лет назад, да и еще недавно, я думал, что они не смогут вернуться после всех своих травм. Полагал, что им придется завершить карьеру раньше, чем они могли бы. Они все еще в игре и сделали огромный вклад в развитие тенниса. Честно говоря, я очень счастлив за них.