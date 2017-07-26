05:38 | ТЕННИС — ATP

Кравчук проиграл Селе на турнире в Атланте

Израильский теннисист Дуди Села в первом круге турнира АТР в Атланте обыграл россиянина Константина Кравчука7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Также в следующий раунд вышли немец Петер Гойовчик и американец Крис Юбенкс.

Атланта (США) 

Турнир ATP BB&T Atlanta Open 

Призовой фонд 642 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Села (Израиль) - КРАВЧУК (Россия) - 7:5, 6:2

Юбенкс (США) - Фритц (США) - 7:6 (7:5), 6:4

Гойовчик (Германия) - Пелья (Аргентина) - 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/atlanta/2017/

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