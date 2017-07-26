Кравчук проиграл Селе на турнире в Атланте

Израильский теннисист Дуди Села в первом круге турнира АТР в Атланте обыграл россиянина Константина Кравчука - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Также в следующий раунд вышли немец Петер Гойовчик и американец Крис Юбенкс.

Атланта (США)

Турнир ATP BB&T Atlanta Open

Призовой фонд 642 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Села (Израиль) - КРАВЧУК (Россия) - 7:5, 6:2

Юбенкс (США) - Фритц (США) - 7:6 (7:5), 6:4

Гойовчик (Германия) - Пелья (Аргентина) - 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)