Федерер выиграл 92-й турнир в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира АТР в Халле обыграл Александра Зверева - 6:1, 6:3. Поединок завершился за 53 минуты. Победитель встречи сделал 4 эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.

Отметим, для Федерера эта победа стала 92-й в карьере. В этом сезоне он выиграл четыре турнира.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 1) - Зверев А. (Германия, 4) - 6:1, 6:3