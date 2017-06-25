15:17 | ТЕННИС — ATP

Федерер выиграл 92-й турнир в карьере

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира АТР в Халле обыграл Александра Зверева6:1, 6:3. Поединок завершился за 53 минуты. Победитель встречи сделал 4 эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.

Отметим, для Федерера эта победа стала 92-й в карьере. В этом сезоне он выиграл четыре турнира.

Халле (Германия) 

Турнир ATP Gerry Weber Open 

Призовой фонд 1 836 660 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Финал 

Федерер (Швейцария, 1) - Зверев А. (Германия, 4) - 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/halle/2017/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Хачанов хоть до ТБ доиграл

16:41

Долго наблюдал за идиотами на эт

щенка уделал как щенка)))))))))))

16:40

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Красавчик Федя!)) Ждём победы на Уимблдоне!))

16:00

БигБосс

Респект Федя, в этом сезоне Ваню обогнать, и в погоню за Женей. )

15:37

shpasic

эра Маррея, бгг))

15:28

spadin

КРАСАВЧИК.В очередной раз показал молодежи ее уровень когда тебя ничто не тревожит.Успеха на Уимблдоне.

15:26

oleg.bob

Космос!

15:24