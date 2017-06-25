Федерер выиграл 92-й турнир в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира АТР в Халле обыграл Александра Зверева - 6:1, 6:3. Поединок завершился за 53 минуты. Победитель встречи сделал 4 эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.
Отметим, для Федерера эта победа стала 92-й в карьере. В этом сезоне он выиграл четыре турнира.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 836 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Федерер (Швейцария, 1) - Зверев А. (Германия, 4) - 6:1, 6:3
Долго наблюдал за идиотами на эт
Хачанов хоть до ТБ доиграл
16:41
Долго наблюдал за идиотами на эт
щенка уделал как щенка)))))))))))
16:40
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красавчик Федя!)) Ждём победы на Уимблдоне!))
16:00
БигБосс
Респект Федя, в этом сезоне Ваню обогнать, и в погоню за Женей. )
15:37
shpasic
эра Маррея, бгг))
15:28
spadin
КРАСАВЧИК.В очередной раз показал молодежи ее уровень когда тебя ничто не тревожит.Успеха на Уимблдоне.
15:26
oleg.bob
Космос!
15:24