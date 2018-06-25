Федерер поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP, Хачанов – 24-й

Сегодня, 25 июня, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Первое место в нем продолжает занимать испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, потеснив на одну позицию немца Александра Зверева.

Лучшим среди россиян является Карен Хачанов, поднявшийся с 26-го на 24-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 25 июня

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5040 очков

2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 3660

3 (2). Александр Зверев (Германия) – 3495

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3020

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2985

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 2870

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1620

8 (8). Джон Изнер (США) – 1500

9 (13). Бонна Чорич (Хорватия) – 1420

10 (11). Григор Димитров (Болгария) – 1410…

24. (26). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 865…

43 (49). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 627…

71 (66). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 440…

80 (78). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 402

*положение в предыдущем рейтинге