Федерер не жалеет, что пропустил Roland Garros

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что не жалеет о решение пропустить Открытый чемпионат Франции. Он также добавил, что надеется показать хороший результат на турнире в Халле, который пройдет с 19 по 25 июня.

На турнире в Штутгарте швейцарец проиграл в матче второго круга немцу Томми Хаасу.

– История моих выступлений на турнире должна помочь мне здорово выступить на этой неделе, – приводит ATP World Tour слова Федерера. – Мне нравится играть здесь. Думаю, что выйду на корт уверенным в себе. Для меня важно выиграть матч первого круга после поражения в Штутгарте. Я хочу принимать правильные решения на корте. У меня будет правильный настрой и концентрация на каждый розыгрыш. В Штутгарте такого не было.

Несмотря на то что выступать на Roland Garros прекрасно, я, на удивление, легко принял решение о том, что не поеду туда. После этого я не жалел о своем решении. У меня не было мыслей: "Если бы я только участвовал в турнире...". Я ждал травяного сезона. Я принял это решение за пару дней. Не хотел рисковать травяным сезоном, Уимблдоном и US Open. Учитывая состояние своего здоровья, я и принял такое решение. Но это не тенденция, которая будет происходить в будущем. Это просто одно решение.

Победителем Открытого чемпионата Франции-2017 стал испанец Рафаэль Надаль, который завоевал свой десятый титул на турнире.