Денис Шаповалов: "Надаль лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался"

Канадец Денис Шаповалов выразил радость по поводу победы над испанцем Рафаэлем Надалем в третьем круге турнира в Монреале. 18-летний игрок победил Надаля со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).

- Все происходит очень быстро, - цитирует AFP 143-ю ракетку мира. - Это тяжело переварить. Но я рад оказаться в такой ситуации. Мне удавалось сохранять спокойствие и хладнокровно проводить решающие отрезки. Не знаю, почему я был спокоен. Мне удавалось играть свободно. Но с Надалем тяжело играть. Он постоянно ставил передо мной сложные задачи. Это самый лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался. Понятно, почему он так много выиграл. Обыграть такого соперника - это мечта. И она сбылась. Я просто старался придерживаться своего плана и бороться за каждое очко. После победы я не мог поверить, что все это в реальности происходит. Трудно описать эти эмоции.