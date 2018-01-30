Воронина, Голикова и Трофимов поедут на Олимпиаду-2018, несмотря на отказ Граф

Российские конькобежцы Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов готовятся к выступлениям на Олимпиаде-2018, сообщает РИА Новости. Спортсмены не будут отказываться от участия в соревнованиях, как это ранее сделала Ольга Граф. Трофимов и Воронина отправятся в Южную Корею со сбора в японском Обихиро, Голикова - из России.

Напомним, призер Сочи-2014 Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

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