Воронина, Голикова и Трофимов поедут на Олимпиаду-2018, несмотря на отказ Граф

Российские конькобежцы Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов готовятся к выступлениям на Олимпиаде-2018, сообщает РИА Новости. Спортсмены не будут отказываться от участия в соревнованиях, как это ранее сделала Ольга Граф. Трофимов и Воронина отправятся в Южную Корею со сбора в японском Обихиро, Голикова - из России.
Напомним, призер Сочи-2014 Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Играм в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.
Алексей Кравцов - об отказе Граф: "Мы поддерживаем любое решение спортсмена"//
Граф подтвердила добровольный отказ от Олимпиады-2018//
За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//
Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"
совва
отменить призовые и предложить ехать на ОИ за свой счет, вот тогда у нас патриотов появится...
10:10
SpaMan
Потусуемся девченки!
10:07
IRB
Почему-то стерли безобидный комментарий... Позволил разве что высказать предположение, что манипуляции с пробами имели место. Ну и какой же тут спорт вне политики?
10:01
lapp
staerswimmer23. Ты считаешь что они займут места ниже третьего? Это нонсенс.
09:38
staerswimmer23
lapp, вот увидишь не будет у Загитовой или Медведевой медали, будет у американки или канадки
08:59
lapp
DmitrySamara. Абсолютно согласен. В спорте "высших достижений" каждая мелочь имеет значение и может сыграть отрицательную роль. Из 168 пожалуй только Загитова и Медведева уверены в медалях. Думаю, что даже внезапно "случайно" оборвавшаяся музыка не помешает им быть на пьедестале. Остальные, кроме клюшкарей, находясь в постоянном нервном напряге(как бы не нарушить правила МОКовского концлагеря), могут сорваться и накосячить, тем более не являясь первыми номерами в своем виде спорта
08:09
DmitrySamara
Тут дело принципа. Готов ты терпеть унижения и оскорбления или нет? Тут ведь одним участием в играх не обойтись. Придется еще подписать унизительные бумаги от МОК. Да и это скорее всего не последнее унижение. Видя бесхребетность наших спортсменов МОК войдет в раж. И мне потом будет интересно посмотреть на наших оплеванных спортсменов после олимпиады, которые будут сокрушаться после игр на не равные условия соревнований, яко бы помешавшие им удачно выступить на олимпиаде.
07:39
staerswimmer23
IRB, а где кастрюля дерьма? Сказала, что не поедет потому что готовилась к командной гонке, но её не будет и смысла ехать не видит.
07:33
IRB
Lapp - да не в том вопрос, не призываю ехать непременно. Люди разные, кто-то считает напр., что он обязан ехать, кто-то - иначе. И оба при этом хорошие люди и любят Родину. Вопрос во взаимоуважении. Отказаться можно по-разному - можно тихо с кратким резюме, а можно с помпой, громкими словами и кастрюлей дерьма на товарищей по команде, как Граф (хотя там вроде папаша больше бурлит)
06:50
lapp
"шансов на высокое место мало, можно и патриота изобразить". Таких из спортсменов сборной ОАР больше сотни. Но пока только Ольга отказалась от тур.поездки в Корею
06:20
lapp
5 января 2018 года Голикова заняла 2 место на чемпионате европы дистанция 500 метров, 6 января 2018 года Воронина бронзовый призер там же на дистанции 3000 метров. Так что не факт, что только за магнитиками
06:15
IRB
В этом сезоне она явно слабее Ворониной, шансов на высокое место мало, можно и патриота изобразить. Не вижу внятных объяснений, почему поездка на олимпиаду - коленопреклонение. Человек может любить страну не меньше, чем Граф, и считать, что он едет биться вопреки санкциям. На дорожке для победы флаг не особенно нужен, главное - коньки чтоб были.
06:14
inachipoch
Эти трое решили съездить для того, чтобы привезти из Кореи магнитики на холодильник. Их можно понять.
05:55
MrBastarD80
Непсевдопатриот лесковса я просто уверен что для тебя есть много места места на майдане да и кастрюль на выбор даже найдется, вперед вставать в колено локтевую перед западом.
05:28
miker65
Перед детьми и внуками не стыдно потом будет?
04:43
leskovsa
Удачи Голиковой, Ворониной и Трофимову. Решение Граф - очевидная глупость по отношению к собственной карьере и подлость по отношению к болельщикам (имею в виду настоящих болельщиков, а не псевдопатриотов).
04:08