Такаги выиграла дистанцию 1500 м в Астане, Граф - четвертая

Японка Михо Такаги стала первой на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Астане. Второй стала представительница Голландии Маррит Ленстра, третьей - Йорин Тер Мос.
Лучшей из россиянок на этой дистанции стала Ольга Граф, занявшая четвертое место. Екатерина Шихова показала пятый результат, Екатерина Лобышева - 13-й, Наталья Воронина - 15-й.
Астана (Казахстан)
Кубок мира
Женщины
1500 м
1. М. Такаги (Япония) - 1.56,36
2. Ленстра (Голландия) - 1.56,89
3. Тер Морс (Голландия) - 1.57,28
4. ГРАФ (Россия) - 1.57,51
5. ШИХОВА (Россия) - 1.58,02
6. де Йонг (Голландия) - 1.58,58
13. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.59,19
15. ВОРОНИНА (Россия) - 1.59,86