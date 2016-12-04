17:21 | КОНЬКИ

Такаги выиграла дистанцию 1500 м в Астане, Граф - четвертая

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Японка Михо Такаги стала первой на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Астане. Второй стала представительница Голландии Маррит Ленстра, третьей - Йорин Тер Мос

Лучшей из россиянок на этой дистанции стала Ольга Граф, занявшая четвертое место. Екатерина Шихова показала пятый результат, Екатерина Лобышева - 13-й, Наталья Воронина - 15-й.

Астана (Казахстан)

Кубок мира

Женщины

1500 м

1. М. Такаги (Япония) - 1.56,36

2. Ленстра (Голландия) - 1.56,89

3. Тер Морс (Голландия) - 1.57,28

4. ГРАФ (Россия) - 1.57,51

5. ШИХОВА (Россия) - 1.58,02

6. де Йонг (Голландия) - 1.58,58

13. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.59,19

15. ВОРОНИНА (Россия) - 1.59,86

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/

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