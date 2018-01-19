14:53 | КОНЬКИ

Слушания CAS по Юскову и Кулижникову 20 января не состоятся


Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о том, что слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по конькобежцам Денису Юскову и Павлу Кулижникову не состоятся 20 января. По его словам, информация будет после 22 января.

– Слушания Юскова и Кулижникова в предварительно назначенную дату 20 января не состоятся. Мы будем ждать информации после 22 января по этому вопросу, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова.

Напомним, некоторые российские спортсмены решили оспорить критерии допуска на Олимпиаду-2018. Слушания должны были состояться 20 января.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/skating/20180119/1131331968.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий