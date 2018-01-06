Павел Колобков: "Медали Кулижникова и Юскова на чемпионате Европы были ожидаемы"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российские конькобежцы своими результатами на чемпионате Европы сделали отличный подарок болельщикам к Рождеству. Он также добавил, что медали Павла Кулижникова и Дениса Юскова были ожидаемы.

Напомним, что во второй день турнира Кулижников и Екатерина Шихова взяли золото на дистанции 1000 м, Юсков (1000 м) и Александр Румянцев (5000 м) завоевали серебро, а Наталья Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 м.

– Спасибо нашим конькобежцам за отличный подарок своим болельщикам к Рождеству – две золотые, две серебряные и бронзовая медали. Что примечательно, как и в первый день чемпионата, в каждой дисциплине у россиян есть награды, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – То, что и Кулижников, и Юсков взойдут на пьедестал почета, было ожидаемо.

Шихова, вернувшись в спорт после перерыва, показала прекрасный результат, закрепив завоеванное накануне серебро золотой медалью. Румянцев уверенно прошел дистанцию, став серебряным призером. Воронина отчаянно боролась и выиграла бронзу.