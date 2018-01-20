Нейс выиграл 1000-метровку в Эрфурте, Юсков и Есин - 8-й и 9-й

Голландец Кьелд Нейс выиграл забег на 1000 м на этапе Кубка мира в Эрфурте. Россияне Денис Юсков и Алексей Есин стали восьмым и девятым соответственно.
Эрфурт (Германия)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Нейс (Голландия) - 1.08,57
2. Оттерспер (Голландия) - 1.08,96
3. Поутала (Финляндия) - 1.08,99
4. Лоренцен (Норвегия) - 1.09,05
5. Н. Иле (Германия) - 1.09,21
6. Вервей (Голландия) - 1.09,25...
8. ЮСКОВ (Россия) - 1.09,46
9. ЕСИН (Россия) - 1.09,47
elvy
Народ!!! Кто знает, почему Паши не было????????
18:04