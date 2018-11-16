Мужская сборная России выиграла командную гонку на Кубке мира в Японии

На этапе Кубка мира по конькобежному спорт в Обихиро (Япония) командную гонку у мужчин выиграла сборная России. Россияне показали результат 3 минуты 41,260 секунды.

За российскую команду выступали Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Второй стала сборная Голландии (3.42,140), третьей - сборная Норвегии (3.42,770).

Конькобежный спорт

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка

1. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) - 3.41,260

2. Голландия (Дауэ де Врис, Симон Схутен, Марсель Боскер, Крис Хейзинга) - 3.42,140

3. Норвегия (Ховард Бокко, Сверре Лунде Педерсен, Синдре Хенриксен) - 3.42,770