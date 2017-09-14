Лисин сомневается в том, что является 96-м спортсменом из списка Макларена

Бывший конькобежец Сергей Лисин заявил, что вряд ли является 96-м российским спортсменом, дело которого было рассмотрено по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, но не было принято решения о снятии обвинений.

Он ожидает слушаний в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) по положительным допинг-пробам, указанным в докладе.

В среду ВАДА подтвердило, что получило от международных федераций 96 решений по делам российских спортсменов и что лишь одно из них будет продолжено.

– Мне пришло уведомление о том, что открыто дело по нарушению. Я предоставил объяснение в РУСАДА, довольно весомое, – приводит "Р-Спорт" слова Лисина. – И в связи со сложностью дела РУСАДА оказалось не готово его сейчас рассматривать, так как им нужно ознакомиться со всеми обстоятельствами. Сомневаюсь, что я являюсь 96-м, вряд ли проба, сданная спортсменом моего уровня, в этой ситуации интересовала ВАДА. Думаю, речь идет в этом случае о спортсменах, которые выступали на Олимпиаде в Сочи.

Надо продолжить расследование, оно должно быть доведено до конца. По пробам, которые появились в докладе, и в каком виде они появились – моя фамилия не была закрыта, все знали, что это я. Никаких санкций не было ни в тот момент, когда меня там упомянули, ни в 2014 году.

Все могли видеть, исходя из переписки Родченкова, что мои пробы не проходили по категории "сохранить", они проходили по категории "карантин", то есть должны были привести к дисквалификации, которой не случилось. Думаю, здесь есть попытка дискредитировать меня, так как я непрерывно критиковал Григория Михайловича все это время.