Константин Полтавец: "В отсутствие Кулижникова в Канныне команда сделала все, что могла"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец остался доволен выступлением команды на чемпионате мира в Канныне. По его словам, теперь к Олимпиаде 2018 года готовиться будет проще. Завершающийся сегодня чемпионат мира на отдельных дистанциях в корейском Канныне – первый старт на олимпийском катке Пхенчхана-2018.

– Чтобы вернуться в Каннын с теми целями, которые мы наметили по ходу предыдущих двух сезонов, многим в команде нужно пересмотреть свое отношение и засучить рукава, ориентируясь на главную задачу – Олимпийские игры, – цитирует "Р-Спорт" Полтавца. – В отсутствие Павла Кулижникова в Канныне команда сделала все, что могла. Кое-что получилось, кое-что нет, но причину мы знаем, будем надеяться, что ситуация выровняется. Теперь мы знаем каток, качество льда, ориентироваться будет проще. Прогресс идет, многие переняли у нас некоторые технические аспекты. Я бы назвал результат этого чемпионата мира удовлетворительным, если принять во внимание все обстоятельства.

Последние 11 месяцев были очень тяжелыми: и ситуация с мельдонием, и со второй частью доклада Макларена не способствовали оптимальной работе. Это повлияло на всех, в том числе на Пашу Кулижникова. Все это отнимает огромное количество сил, эмоций. Отрицать, что это существует, – лукавить.