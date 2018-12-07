Качанова стала третьей на этапе Кубка мира в Польше

Россиянка Дарья Качанова стала третьей на дистанции 1 000 метров на этапе Кубка мира в Польше. Ее результат - 1 минута 16,579 секунды.

Ольга Фаткулина заняла седьмое место (1.17,185 секунды), Ангелина Голикова стала 14-й (1.18,077 секунды).

Коньки

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Бриттани Боу (США) - 1.15,399

2. Михо Такаги (Япония) - 1.16,423

3. Дарья Качанова (Россия) - 1.16,579

4. Ирен Вюст (Голландия) - 1.16,892

5. Ли Циши (Китай) - 1.17,079

6. Ванесса Херцог (Австрия) - 1.17,089

7. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.17,185

14. Ангелина Голикова (Россия) - 1.18,077

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