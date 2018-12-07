Качанова стала третьей на этапе Кубка мира в Польше

Россиянка Дарья Качанова стала третьей на дистанции 1 000 метров на этапе Кубка мира в Польше. Ее результат - 1 минута 16,579 секунды.
Ольга Фаткулина заняла седьмое место (1.17,185 секунды), Ангелина Голикова стала 14-й (1.18,077 секунды).
Коньки
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Бриттани Боу (США) - 1.15,399
2. Михо Такаги (Япония) - 1.16,423
3. Дарья Качанова (Россия) - 1.16,579
4. Ирен Вюст (Голландия) - 1.16,892
5. Ли Циши (Китай) - 1.17,079
6. Ванесса Херцог (Австрия) - 1.17,089
7. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.17,185
14. Ангелина Голикова (Россия) - 1.18,077
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