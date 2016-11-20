Граф, Лобышева и Воронина заняли с 10-го по 12-е место на 1500-метровке в Нагано

Россиянки Ольга Граф, Екатерина Лобышева и Наталья Воронина заняли 10-е, 11-е и 12-е место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Первой финишировала представительница США Йоррит Бергсма.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Женщины
1500 м
1. Бергсма (США) - 1.55,29
2. Вюст (Голландия) - 1.55,50
3. Ленстра (Голландия) - 1.55,94
4. Сабликова (Чехия) - 1.56,29
5. М. Такаги (Япония) - 1.56,41
6. де Йонг (Голландия) - 1.57,30...
10. ГРАФ (Россия) - 1.57,58
11. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.58,12
12. ВОРОНИНА (Россия) - 1.58,35
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1830_151_1/