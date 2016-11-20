10:53 | КОНЬКИ

Граф, Лобышева и Воронина заняли с 10-го по 12-е место на 1500-метровке в Нагано

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Россиянки Ольга Граф, Екатерина Лобышева и Наталья Воронина заняли 10-е, 11-е и 12-е место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Первой финишировала представительница США Йоррит Бергсма.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Женщины

1500 м

1. Бергсма (США) - 1.55,29

2. Вюст (Голландия) - 1.55,50

3. Ленстра (Голландия) - 1.55,94

4. Сабликова (Чехия) - 1.56,29

5. М. Такаги (Япония) - 1.56,41

6. де Йонг (Голландия) - 1.57,30...

10. ГРАФ (Россия) - 1.57,58

11. ЛОБЫШЕВА (Россия) - 1.58,12

12. ВОРОНИНА (Россия) - 1.58,35

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1830_151_1/

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