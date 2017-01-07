Граф - четвертая после трех дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье

Ольга Граф финишировала шестой на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье. Россиянка показала результат 1.59,23, сохранив четвертую позицию после трех дистанций. Лидером после трех забегов по-прежнему является голландка Ирен Вюст.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Женщины
Классическое многоборье
1500 м
1. Вюст (Голландия) - 1.56,57
2. де Йонг (Голландия) - 1.58,34
3. Сабликова (Чехия) - 1.58,72
4. Неута (Голландия) - 1.59,06
5. Червонка (Польша) - 1.59,17
6. ГРАФ (Россия) - 1.59,23
Россиянка Анна Юракова была дисквалифицирована.
Положение после трех дистанций
1. Вюст (Голландия) - 118,771
2. де Йонг (Голландия) - 119,912
3. Сабликова (Чехия) - 120,541
4. ГРАФ (Россия) - 121,534
5. Червонка (Польша) - 121,683
6. Неута (Голландия) - 121,726
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_284_1/