Граф - четвертая после трех дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье

Ольга Граф финишировала шестой на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье. Россиянка показала результат 1.59,23, сохранив четвертую позицию после трех дистанций. Лидером после трех забегов по-прежнему является голландка Ирен Вюст.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Женщины

Классическое многоборье

1500 м

1. Вюст (Голландия) - 1.56,57

2. де Йонг (Голландия) - 1.58,34

3. Сабликова (Чехия) - 1.58,72

4. Неута (Голландия) - 1.59,06

5. Червонка (Польша) - 1.59,17

6. ГРАФ (Россия) - 1.59,23

Россиянка Анна Юракова была дисквалифицирована.

Положение после трех дистанций

1. Вюст (Голландия) - 118,771

2. де Йонг (Голландия) - 119,912

3. Сабликова (Чехия) - 120,541

4. ГРАФ (Россия) - 121,534

5. Червонка (Польша) - 121,683

6. Неута (Голландия) - 121,726