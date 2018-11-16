Голикова стала четвертой в первом забеге на 500 метров на Кубке мира

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Обихиро (Япония) российская спортсменка Ангелина Голикова заняла четвертое место. Она преодолела дистанцию за 38,061 секунды.

Седьмой с результатом 38,348 секунды стала еще одна россиянка Дарья Качанова. Победила японка Нао Кодаира, в тройку лучших также попали австрийка Ванесса Херцог и японка Маки Цудзи.

Конькобежный спорт

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Женщины

500 м

1-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) - 37,496

2. Ванесса Херцог (Австрия) - 37,624

3. Маки Цудзи (Япония) - 38,040

4. Ангелина Голикова (Россия) - 38,061

5. Бриттани Боу (США) - 38,133

6. Михо Такаги (Япония) - 38,223

7. Дарья Качанова (Россия) - 38,348